L’equip de Govern municpal de Llívia ha encarregat un Pla de Mesures Antifrau (PMA) que vetllarà pel control estricte de cada una de les despeses i accions a l’Ajuntament, tant per part dels càrrecs polítics com dels funcionaris que hi treballen. Segons ha afirmat el mateix consistori, aquest pla serà un dels primers en implantar-se als ajuntaments de la Cerdanya.

El document, que estarà redactat les pròximes setmanes, l’està fent l'empresa d’auditoria i consultoria especialitzada Faura Casas. El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Llívia, Josep Ramon Rotllant, va explicar que, «entre d’altres, el pla antifrau és un dels requisits que ens demanen per poder-nos acollir a les subvencions de la UE a través del programa Next Generation, que és una gestió que l'equip de govern de Llívia porta fent feina intensament aquests últims mesos». El regidor d’Hisenda va afegir que «el sistema servirà, lògicament, per al dia a dia i per tenir un control rigorós sobre totes aquelles accions rutinàries, ja sigui la comanda d'un producte determinat per a un servei com la llar d'infants o el museu, fins a la inversió en un projecte qualsevol que impulsi l'administració local». Per la seva banda, l'alcalde, Elies Nova, ha afirmat que el document ja s'està redactant i que el Pla de Mesures Antifrau no tan sols permetrà tenir control sobre les actuacions dels polítics sinó que també sobre la dels funcionaris de l'administració. El projecte preveu que una vegada el pla estigui implantat, un tècnic en farà el seguiment i els mateixos protocols de gestió permetran tenir una administració acurada. L’objectiu del pla és esdevenir una eina per «planificar les actuacions i prevenir, detectar i respondre als riscos de corrupció i frau». Tots els municipis que pretenen beneficiar-se de les subvencions que facilita el programa Next Generation hauran de presentar aquest pla.