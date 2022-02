El sector de l’energia fotovoltaica viu un boom des dels últims tres anys, que a la Cerdanya ha suposat un increment exponencial que els professionals instal·ladors situen al voltant del 200% des de l’any passat. Les famílies, de primera i segona residència a parts iguals, estan instal·lant plaques solars a les teulades amb projectes que poden anar d’entre els 2 kW i els 10 kW de mitjana i amb una inversió que poden recuperar en una mitjana d’uns quatre anys.

La Cerdanya és un territori idoni per a l’ús de l’energia solar fotovotaica, no tan sols per la seva bona radiació solar i hores solars, una alta radiació en hores, sinó també perquè la mitjana de temperatura és la idònia per al bon treball dels mòduls solars. Segons el Sistema d’Informació de Geografia Fotovoltaica de la Unió Europea, la Cerdanya és un dels entorns naturals més propicis per a l’aprofitament d’aquest recurs natural ja que ofereix una radiació amb produccions al voltant dels 1.680 kilowatts/hora.

Una de les companyies de referència en el sector, la cooperativa Cerdanya Solar, vinculada al despatx d’enginyeria Caballés Associats, ha passat d’instal·lar el 2019 uns 40 quilowatts, la qual cosa equival a unes cinc instal·lacions grans, a tenir-ne aquest any 2022 al voltant dels 200 kilowats pic. En tres anys, la cooperativa ha passat de treballar en un projecte mensual a fer-ho en tres o quatre. De mitjana, les famílies instal·len potències d’entre tres i cinc kilowats, que comporten la col·locació d’entres sis i vint plaques, que poden ser d’entre 350 i més de 500 watts per unitat.

Una ràpida amortització

El temps que necessita una família per amortitzar la inversió s’ha reduït considerablement des del 2018, quan requeria un temps d’ús d’uns vuit o nou anys. Però a causa de les noves tarificacions elèctriques tan elevades a causa dels nous peatges i costos de l’energia, els projectes s’amortitzen per sota dels cinc anys. Si els clients reben les ajudes Next Generation que gestiona l’Institut Català de l’Energia, el temps d’amortització es pot situar al voltant dels tres anys. De mitjana, la inversió per posar plaques solars que ha de fer una residència familiar que té un consum mitjà d’uns 5.500 kilowatts oscil·la al voltant dels 4.000 euros.

El membre de la Cooperativa Cerdanya Solar Víctor Garcia ha considerat que la licitació del Consell Comarcal pels edificis públics suposarà «un impuls general que anirà molt bé a la Cerdanya perquè anem tard respecte d’altres comarques». En aquest sentit, des del sector han apuntat que l’únic Ajuntament de la comarca que té en compte bonificacions en el pagament de l’IBI per l’ús d’una energia neta i sostenible com la fotovoltaica és Alp. Altres consistoris, com Bellver, ofereix una bonificació en la llicència d’obra.

A més de la cooperativa, a la Cerdanya hi ha altres instal·ladors que, si bé no és la seva especialitat, posen plaques solars, i també hi ha empreses que venen en línia i després subcontracten la instal·lació a operaris de la comarca.