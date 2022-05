Quasi un mes després de la dimissió de Xavier Porta com a alcalde i del seu fill i regidor de Cultura, Joan Porta, Bellver de Cerdanya te des d’aquest dimarts al migdia els seus relleus. En una sessió extraordinària del ple municipal, els regidors de la corporació han votat Laia Serra com a nova i primera alcaldessa de la història del poble. Serra ostentarà la vara de comandament de Bellver fins el mes de maig de l’any que ve, quan se celebraran noves eleccions municipals. L’alcalde sortint ha entregat la vara a Serra afirmant que «t’ho mereixes».

En el transcurs del ple es s'ha incorporat com a nova regidora d’Endavant Cerdanya Filipa Alexandra Pereira do Douto, mentre que José Antonio Chichilla Solano, que també s’hi havia de sumar, ha renunciat al càrrec. En el seu lloc hi entrarà en un pròxim ple Maria Àngels Pons. Això farà que dels nou regidors del plenari municipal, set a l’equip de govern i dos a l’oposició, set seran dones. La sessió ha transcorregut en un ambient distès amb la presència de poc públic a la casa consistorial, la major part el qual era família de la nova alcaldessa. Realitzada la votació, en secret a través d’un paper introduït en una urna, i fet l’escrutini, amb sis vots favorables per Serra i dues abstencions, la nova alcaldessa ha promès el càrrec per imperatiu legal:«manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada»

A continuació, Serra ha afirmat sentir «un honor molt gran» per ser la primera alcaldessa de Bellver i, alhora, també ha explicat que per a ella és una gran responsabilitat. Serra, d’una família de tradició ramadera molt coneguda de Pi, ha apuntat sobre el càrrec i la feina que comportarà que «suposo que ens costarà perquè no ho hem fet mai; em costarà adaptar-me però amb l’equip de Govern espero que ho puguem tirar endavant. Gràcies a tots pel vostre suport». Serra ha donat les gràcies de manera especial a Xavier Porta, a qui li ha cedit la paraula. El ja exalcalde aht que ell tan sols volia dir que li entregava la vara «primer perquè s’ho mereix i segon perquè és dona». En el transcurs del ple també s'ha informat de la renúncia com a possible regidor del membre de la llista d’Endavant Cerdanya Arnau Calvet. En les pròximes setmanes l’Ajuntament convocarà una nova sessió per incorporar oficialment Pons.

No es descarta de candidata

Just agafat el càrrec, l’alcaldessa no ha descartat continuar o plegar l’any que ve. En aquest sentit, Serra ha apuntat que d’aquí a tres mesos, amb un primer bagatge de feina feta, ja tindrà més clar si es postula per a una possible reelecció a les municipals del 2023 o, per contra, compleix un únic any de mandat.

El cas de la construcció aixecada per l’exregidor Joan Porta de manera pressumptament irregular a la finca de Ca l'Alay, està pendent de la denúncia que la plataforma ecologista SOS Pirineus ha presentat a la Fiscalia. Sobre aquesta qüestió, la nova alcaldessa de Bellver ha considerat que «des de l’Ajuntament ens sembla be que el tema es porti a la Fiscalia, serà la manera d’aclarir tots els fets i be, no interferirem en cap procés;respondrem les al·legacions, els escrits i els comunicats i actuarem el més be que puguem o sapiguem». En l’últim comunicat, la plataforma va remarcar que «malgrat encara no s’ha publicat cap acta ni hem rebut cap comunicació oficial, per les informacions rebudes tenim constància que es va desestimar l’al·legació presentada per SOS Pirineus a la tramitació de la modificació puntual de l’esmentat catàleg. Després d’analitzar a fons tota la documentació obtinguda, i que ja hem fet arribar al síndic de greuges, des de SOS Pirineus considerem que hi ha prou indicis i proves per elevar el cas al Ministeri Fiscal. Sospitem que es poden haver produït irregularitats i incompliments de la normativa legal vigent, i considerem necessària una investigació més àmplia que només poden dur a terme les autoritats competents». Des de la plataforma ecologista han apuntat possibles nous delictes: «aquestes irregularitats no només afectarien a la construcció, en sòl no urbanitzable, d’un xalet del fill de l’alcalde prop de les mines de l’Alay a Ordèn, sinó també a d’altres possibles operacions com a la compra de terrenys no urbanitzables per part de l’Ajuntament en la mateixa zona.»