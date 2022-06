La plataforma Stop Jocs Olímpics ha donat per fet aquest dijous que l’estat espanyol retirarà definitivament la candidatura pels jocs d’hivern del 2030 i ha anunciat que mantindrà l’estructura territorial que ha assolit per continuar treballant pel desenvolupament del Pirineu i el rebuig a possibles noves aventures olímpiques en el futur.

Els portaveus de la plataforma han explicat a Bellver de Cerdana, davant d’una promoció de cases de segona residència, que tenen la certesa que la candidatura olímpica ha quedat enterrada. Bernat Lavaquiol ha explicat que «ens arriben de fonts d’alt nivell d’Espanya que ja han informat a la Generalitat que aquesta candidatura cau, i, per tant, exigim a la consellera Vilagrà que aturi aquesta agonia i que es posi a treballar per la gent del Pirineu».

Lavaquiol ha instat el Govern de la Generalitat a explicar «quantes reunions oficials i oficioses s’han fet, quants dinars i quin pressupost s’ha destinat a aquesta candidatura fallida».

El portaveu d’Stop JJOO ha exigit al Govern que expliqui «on aniran a parar els 1.600 milions d’euros prevists per aquests jocs i quines inversions aniran al Pirineu». Lavaquiol i la portaveu a Cerdanya de la plataforma Helena Guillén han avançat que no desmuntaran l’organització que han establert a les comarques del Pirineu i que, possiblement amb objectius més amplis que la fixa amb la cita olímpica, l’entitat continuarà treballant per reclamar les inversions i polítiques de dinamització social i econòmiques pel Pirineu alternatives a l’actual model turístic.

La plataforma ha emfatitzat que la retirada de la candidatura que sostenen «és una victòria del Pirineu; dels veïns i veïnes que s’han organitzat. Que caigui la candidatura té molt a veure amb la manifestació que vam fer a Puigcerdà, la més gran de la història al món en contra d’uns jocs olímpics». Lavaquiol ha assegurat que el Comitè Olímpic Internacional va veure «de molt a prop» la manifestació de Puigcerdà i que no té intenció de concedir una candidatura que té «un rebuig de la societat tan gran».

Catalunya presentarà una candidatura en solitari per als JJOO d'Hivern

El Govern presentarà una candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'Hivern després de setmanes de negociacions infructuoses per intentar que l'Aragó es tornés a comprometre amb el projecte conjunt. "Podem fer els jocs sols", ha dit aquest dijous la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que encarregarà la proposta a la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. Com ja havia suggerit anteriorment, Vilagrà ha defensat que són "perfectament capaços" de tirar endavant sense l'Aragó presentant una "candidatura potent" i "pròpia" amb "col·laboracions externes" per fer les proves de salt i lliscament. Segons la consellera, el Comitè Olímpic Internacional ha expressat la seva voluntat de presentar "una proposta europea" pel 2030.