El Grup de Recerca de Cerdanya, el Grup de Teatre de Bellver i l’Ajuntament local ha reprès aquest cap de setmana la celebració de l’arribada del solstici d’estiu amb un recital de poesia a l’església de Sant Serni de Coborriu, a Bellver de Cerdanya, tal com feia abans de la pendèmia. La trobada, feta dissabte al vespre, es va dividir en la lectura de tres blocs de poemes. El primer constava de dotze poemes de Josep Carner; el segon, de dotze de Ramon Blasi i Rabassa i el tercer, de dotze poemes d’autors diversos, segons han explicat des del mateix Grup de Recerca. Per finalitzar l’activitat, els presents van sortir a l’exterior de l’església per compartir moscatell i coca amb l’acompanyament musical de l’acordionista Margarita Torner.