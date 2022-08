La desfilada de carrosses de la Festa de l’Estany de Puigcerdà va omplir ahir al migdia de gresca i animació els carrers de la capital cerdana. Milers de persones van seguir de prop la rua pel centre de la ciutat, que va comptar amb deu comparses i uns 500 participants. Tampoc no hi van faltar els gegants de Puigcerdà, de Vilallobent, de Queixans, la colla bastonera de la Cerdanya, xarangues, batucades i la carrossa de la Vella de l’Estany i la del Príncep i la Princesa.

L’acte, «molt semblant a un carnaval» per als visitants que ho presenciaven per primera vegada, dona singularitat i personalitat a la festa, i cada any és molt concorregut. Després de l’aturada del 2020, i del format reduït i amb carrosses estàtiques de l’any passat, enguany s’ha pogut recuperar la normalitat, i al carrer s’evidenciaven moltes ganes de festa. L’entrega va ser màxima i la rua tot un èxit. Segons l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, «teníem ganes de viure de ple una festa tradicional, molt popular i estimada, que marca la fi de la temporada estival».

El recorregut es va acabar a la plaça Santa Maria, on es van atorgar els premis a les cinc millors comparses. El primer premi (2.750 euros) se’l van endur Els Sense Barca, que era una paròdia sobre el rei emèrit. El segon (2.500 euros) va ser per a La Tribu, sobre Bolliwood. El tercer premi (2.250 euros) va recaure a Els Pota de Cabra, que anaven de Jurassic Park. El quart premi (2.000 euros) va ser per al grup Els Esmolets, sobre la pera de Puigcerdà. I el cinquè (1.750 euros) se’l va endur la colla del Gimnàs Carme, inspirada en Ágatha Ruiz de la Prada. La resta de colles van obtenir 1.500 euros per participar a la rua.

136 anys d’història

La Festa de l’Estany de Puigcerdà és una festa històrica, molt arrelada a la població. La primera edició es va fer el 1886. Segons la llegenda popular, la Vella de l’Estany era una dona nonagenària que vestia sempre de negre i que vivia al carrer dels Ferrers de la Vila, d’on va ser obligada a marxar quan es va començar a construir l’estany de Puigcerdà. Decidida a no abandonar casa seva de cap manera, va acabar vivint sota les aigües de l’estany. Cada any, però, surt del fons de les aigües i es passeja pels carrers i les places de Puigcerdà abans de tornar-se a endinsar a l’estany. La representació d’aquesta llegenda, amb la incorporació de personatges com són la Princesa de les Aigües i el Príncep dels Aires, és l’eix central de la Festa de l’Estany, un dels esdeveniments més esperats pels vilatans i pels estiuejants que visiten la comarca.

Després de set dies d’activitat cultural i lúdica, la Festa de l’Estany de Puigcerdà es va tancar ahir a la nit amb la desfilada de carrosses nocturna (amb premis per a les dues carrosses més ben il·luminades), el castell de focs a l’estany, i el ball de fi de festa amb l’orquestra Junior’s.