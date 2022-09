El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegit Alt Urgell Cerdanya, format pel Govern i la ramaderia local, està realitzant una diagnosi del sector que, entre d’altres projectes, n’inclou un de millora i optimització dels recs de tota la conca alta del Segre. Els recs que estructuren la Cerdanya com un esquelet d’aigua són encara avui elements clau en el sector agrícola i permeten regar la plana i mantenir-la productiva.

L’estudi sobre la millora dels recs de la Cerdanya i l’Alt Urgell forma part d’un dels eixos del Pla de Viabilitat del sector làctic ja que un dels factors indispensables per al seu futur és la potenciació de la producció de farratges per tal de no dependre de mercats exteriors. El president de la DOP Alt Urgell Cerdanya, Toni Torrent, ha explicat que «este fent la diagnosi per garantir l’actual sistema productiu, el qual passa per, entre d’altres factors, millorar la xarxa de regadiu de l’Alt Urgell i la Cerdanya per fer-la més eficient i garantir l’abastament de farratges i cereals propis, el relleu generacional de les actuals explotacions i la incorporació de la dona en les tasques ramaderes». Torrent ha admès que la xarxa de recs que porten l’aigua del Segre i els seus torrents als prats més allunyats de la llera és cabdal per optimitzar els prats que encara es mantenen en conreu i, així, multiplicar la producció del farratge que a l’hivern els ramaders donaran al bestiar a les explotacions. Pel que fa al relleu generacional, un dels factors sobre el que incidirà la diagnosi és la digitalització i robotització dels sistemes productius, de manera que els joves ramaders ja no hagin d’estar cada dia de l’any a les sis del matí munyint les vaques. Torrent ha argumentat que «les noves generacions busquen qualitat de vida i és lògic. Fins ara aquesta producció era molt esclava». La DOP Alt Urgell Cerdanya presentarà la diagnosi al departament d’Agricultura i a l’Institut pel Desenvolupamenet de l’Alt Pirineu i l’Aran (Idapa) a final d’aquest mes de setembre i posteriorment en farà una presentació pública. Després buscarà línies de finançament per tirar endavant els projectes de reforma i millora.