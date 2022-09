La Cerdanya ha rebut aquest dijous a la tarda una nevada primerenca de finals de setembre a les cotes més altes (per damunt dels 2.200 metres), com a conseqüència de la borrasca que ha anant desplaçant-se per d'oest a est damunt del Pirineu, combinada amb una important baixada de les temperatures. Així ho mostraven, per exemple, les imatges que capten les webcams de l'estació d'esquí de La Molina situades als punts més elevats.

Per exemple, la nevada era ja una mica més que una enfarinada al refugi del Niu de l'Àliga, a 2.536 metres, per on, precisament, aquest cap de setmana hauran de passar els corredors de l'Ultra Pirineu que tindrà lloc aquest cap de setmana. A quarts de 3 de la tarda la temperatura se situava per sota dels zero graus. També estava emblanquinada la zona intermitja del telecabina Cadí-Moixeró, a uns 2.300 metres, no pas a baix a l'estació.