El Consell Comarcal de la Cerdanya programarà accions d’ajuda a l’emprenedoria de manera fixa tots els primers dilluns de mes. Així ho ha anunciat l’àrea de Promoció Econòmica de l’ens comarcal a través de la nova Escola d’Emprenedoria, creada aquesta tardor per donar suport als cerdans que volen impulsar nous projectes empresarials.

El primer dilluns de cada mes l’Escola d’Emprenedoria organitzarà una activitat per als emprenedors de la comarca o bé obrirà un espai d’assessorament sense cita prèvia. Així ho ha anunciat l’àrea de Promoció Econòmica en el marc de la Jornada d’Ocupació i Emprenedoria celebrada aquesta setmana a Puigcerdà. En aquesta jornada hi ha pres part representants del Servei d’Ocupació de Catalunya i la Referent d’Ocupació juvenil, així com l’assessor econòmic Manolo Sánchez, els quals han informat els impulsors dels diferents projectes de negoci. En aquest sentit, la mateixa Jornada d’Ocupació ha estat la primera de les accions del programa dels dilluns d’emprenedoria. L’acció ha permès trobar-se al Poliesportiu de Puigcerdà empreses i persones candidates que busquen feina. Els responsables de la jornada n’han fet una valoració molt positiva. Des del Consell Comarcal han remarcat que l’àrea de Promoció Econòmica ofereix, a través de projectes com aquest, assessorament per començar a emprendre, informació sobre bonificacions, ajudes i subvencions, suport per impulsar i fer créixer els negocis, assessorament a persones que es jubilen o que es traslladen i informació als empresaris que volen cedir el seu projecte o donar-li un nou impuls.

L’acció té el finançament de Global Lleida, Transformació Econòmica i Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i la col·laboració de l’Ateneu Cooperatiu del Pirineu, el Consorci Gal, l’institut pel Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran, Reempresa, Catalunya Emprèn, SOC, Generalitat de Catalunya i el suport del Departament d’Empresa i Treball, el ministeri de Treball i Economia Social de l’Estat espanyol i la Unió Europea.