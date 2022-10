Llívia ha creat una exposició pionera sobre l’evolució de la Cerdanya que està cridada a convertir-se en un referent a la comarca tant pel que fa al turisme cultural com les activitats escolars perquè mostra els canvis que ha experimentat la vall tant a nivell social, econòmic com paisatgístic.

En les primeres setmanes d’obertura al públic, l’exposició «Cerdanya Flashback. Imatges d’abans i d’ara» ja ha mostrat el seu potencial perquè no tan sols l’han visitat les 7.000 persones que han passat pel Museu de la Farmàcia, sinó que un miler de visitants l’han anat a veure expressament. El director del Museu, Gerard Cunill, ha explicat que «l’exposició neix una mica del projecte «La Llívia desapareguda» que mostra el nostre passat; volíem, però, les fotografies i les explicacions posessin de manifest els canvis que ha viscut la Cerdanya a nivell econòmic, paisatgístic, d’infraestructures i també social». La mostra la formen 122 fotografies per radiografiar 122 anys, ja que el fil conductor narratiu arrenca l’any 1900 per tal d’ensenyar als visitants com ha canviat la Cerdanya des de l’arribada de, primer, l’estiueig, i després el turisme residencial popularitzat. L’exposició compta amb l’aportació dels fons d’imatges dels principals fotògrafs que ha donat la vall en aquest període, com ara Joan Bertran, el pare escolapi Josep Bosom, el Nen Mixela de Bellver o Emili Gimenez. També n’hi ha dels fons Francesc Català Roca o Martí Soler. La intenció dels responsables del Museu és que l’exposició, que està oberta a Llívia fins el cinc de febrer, comenci després un periple d’itinerància pels espais culturals i centres cívics de la resta de pobles de la comarca per tal que ampliï el seu potencial pedagògic. En aquest sentit, Gerard Cunill ha explicat que l’Arxiu Comarcal, que ha col·laborat en el muntatge, ja ha mostrat interès per acollir l’exposició, de manera que podria acollir l’inici d’aquest periple, «nosaltres procurarem que sigui així», tal com ha apuntat Cunill. Una de les línies de difusió de la mostra passa per la inclusió en els programes de visita de les escoles, centres de gent gran i entitats socials.