L’Entitat Municipal Descentralitzada d’Aransa, del municipi de Lles de Cerdanya, ha concedit a l’empresa Can Ribals la gestió de l’esquí nòrdic. Es tracta d’una de les empreses referents a la Cerdanya pel que fa a l’organització d’activitats esportives i de lleure i gestora d’un alberg al mateix municipi.

El contracte de concessió de l’estació, un dels puntals de l’economia local i motor de molts serveis turístics complementaris de Lles i Martinet, és per un període de cinc anys, durant el qual els nous responsables de l’equipament s’han proposat rellançar-lo. Segons han explicat els responsables de Can Ribals en un anunci fet a l’emissora municipal Ràdio Seu, el seu objectiu en aquesta nova etapa és «seguir promovent els esports d’hivern, com l’esquí nòrdic i les raquetes de neu», així com «potenciar totes les activitats en l’àmbit del turisme actiu, esportiu i familiar per aconseguir l’objectiu d’anar més enllà i desestacionalitzar la temporada». El codirector de Can Ribals, Ferran Sabin, ha remarcat que «estem molt contents de posar-nos a treballar per l’estació i pel poble d’Aransa», i ha emfatitzat que «estem segurs que ben aviat podrem presentar les novetats», les quals han de permetre assolir «un creixement sostingut al llarg dels propers cinc anys». L’estació d’esquí nòrdic d’Aransa complementa l’oferta de neu del municipi amb la veïna de Lles, a Cap del Rec.