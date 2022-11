La companyia de teatre «La Moixa» de Bellver posa en escena l’obra «El Vell Hivernàs» amb un repartiment de més de 25 actors i quatre tècnics. Les representacions es faran els dies onze de desembre a dos quarts de set de la tarda i el dia 27 a les nou del vespre al Centre Cívic de Bellver. Segons han explicat des de «La Moixa», es tracta «d’una obra dirigida al públic familiar on petits i grans gaudiran de la màgia del Vell Hivernàs i l’Home del bosc, i se sorprendran amb un repertori de vint-i cinc personatges la majoria dels quals intentaran que l’hivern no marxi per sempre, en una clara exposició dels problemes que pot representar el canvi climàtic al Pirineu». El text i l’adaptació és de Ventura Altarriba i la direcció de l’obra de Xavier Piguillem.