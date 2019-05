Valentí Junyent: «Volem que Manresa sigui una ciutat més atractiva»

L'actual alcalde Manresa, Valentí Junyent afirma que el seu programa electoral de cara a les municipals de diumenge se centra en 5 aspectes: vendre el sòl industrial, la reducció dels habitatges buits, l'augment de les places de residències, el pla de xoc a les escoles públiques i guanyar turisme a la ciutat. Així ho ha explicat en una entrevista en directe emesa a Facebook per Regió7, en la qual el caldidat de Junts x Manresa també ha incidit en el pla de xoc a les escoles: «Hem de resoldre el terreny de l'escola Valldaura i per altra banda fer una actuació en algun edifici de l'escola pública».

Junyent considera que no s'han de fer grans obres a la ciutat i prioritza millorar alguns carrers com l'avinguda de l'esport i el carrer Mossèn Serapi Ferrer. En l'àmbit de turisme, ha explicat els «paquets» que s'estan venen amb guies i visites a diferents elements patrimonials de la ciutat. «De cara al 2021 ja tenim aquestes rutes pel patrimoni i en motiu de la celebració del 500 aniversari de Sant Ignasi creiem que pot ser un bon al·licient per visitar la ciutat». Segons ha confirmat l'actual alcalde en l'entrevista, hi ha un «paquet» que conté una estada esportiva al Nou Congost i ja està venut.

Junyent ha parlat sobre les noves empreses que podrien arribar a la ciutat i prefereix el model de negoci 4.0: «Ara tocarà oferir el sòl industrial als negocis que ho vulguin i millor si són empreses tecnològiques pel component humà que donaria». Ha explicat que un bon referent és la seu de la Caixa que hi ha al parc tecnològic de Manresa, on s'agrupen totes les demarcacions d'arreu de Catalunya i atrau molta gent per treballar.

Finalment, Valentí Junyent ha explicat que se sent amb molta força després de dues legislatures sent alcalde de la ciutat: «Tenim un equip renovat i ganes de treballar, és cert que hi ha un desgast, però en l'últim mandat (2015-2019) n'hi ha hagut encara més per la situació econòmica que va patir el país»