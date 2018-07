a.m.

Manresa pintarà el juliol vuit murals, quatre de gran format a.m.

La capital del Bages acull la primera edició del projecte MUR (Manresa Art Urbà) que al llarg d'aquest mes, entre d'altres activitats, servirà perquè la ciutat embelleixi amb 8 murals, quatre d'ells de gran format. Amb Vicky Garcia com a coordinadora del projecte i Marc López com a coordinador artístic, el primer mural de gran format el signa el reconegut muralista Aryz, amb obres arreu del món. La seva paret és l'emblemàtic xamfrà entre el passeig de Pere III amb la Muralla Sant Domènec (a la foto, Aryz, segon per la dreta, ahir amb artistes i organitzadors).