El Cercle Artístic de Manresa dissenya gravats amb una piconadora a la Gispert

El Cercle Artístic va voler demostrar ahir dues coses: que, amb imaginació, una piconadora es pot convertir en un pinzell per als artistes i que la plaça Gispert, si s'hi fan activitats culturals i d'oci, esdevé un espai que atrau ciutadans d'altres racons de la ciutat.

L'entitat va organitzar ahir una activitat que va aglutinar artistes professionals i amateurs de totes les edats que utilitzaven una piconadora de 650 quilograms per elaborar les seves creacions. La van utilitzar per fer gravats. Els artistes van portar les seves planes de material molts divers, des de cartró fins a plàstics, passant pel ferro i el coure. Sobre les planxes, els participants creaven els seus dissenys i, posteriorment, sobre paper gravat i un cop la piconadora passava per sobre de les planxes, quedaven impresos els dissenys.

«A part d'incentivar la participació a activitats artístiques, aquesta activitat també tenia com a objectiu revitalitzar la plaça. Molts dels participants eren d'altres punts de la ciutat i durant el dia no hi ha hagut problemes», explicava la presidenta del Cercle Artístic, Alba Comas. I és que la Gispert és un punt de la ciutat que en ocasions s'hi concentren individus que hi creen mal ambient. Situació que comerciants i veïns intenten solucionar organitzant activitats, entre altres mesures.

De fet, l'activitat del Cercle Artístic entra dins del projecte MUR (Manresa Art Urbà), que té com a objectiu cercar noves vies de participació ciutadana a través de l'art i l'urbanisme en diversos espais públics de la ciutat. El projecte MUR s'ha creat en el marc de la capitalitat cultural. També es vol aconseguir fomentar espais menys coneguts de la ciutat i l'apropiació social de l'espai públic com a indret per crear art.