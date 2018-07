L'actor entoma el repte de 'viure' sol a l'escenari

? Per a Carles Gilabert, sortir davant del públic sol és una experiència nova. «En alguna obra, hi ha un instant en què tens un monòleg i et guanyes el focus dels espectadors, però ara són més de cinquanta minuts!», apunta el manresà, que de moment ja ha passat pel tràngol en una prèvia que es va fer a Montmeló (Vallès Oriental) com a cloenda de l'estada de residència creativa que hi va dur a terme a mitjan maig. «No hi estic acostumat», reconeix, però la primera prova va reeixir: «n'estic content. És una proposta que, a l'inici, deixa l'espectador destarotat perquè potser espera una història amb un argument i un desenllaç, i 'Res em fa major' més aviat és un cabaret poètic, divertit, tràgic, còmic...». A més, «jo també porto els llums i el so des de l'escenari». Després de l'estada al Maldà, la intenció és recórrer el territori fent bolos.