Avinyó tanca els Tallers Musicals amb un concert final carregat d'energia

?Amb els emblemàtics edificis de ca l'Abadal i cal Verdaguer actuant de teló de fons, Avinyó va tancar divendres al vespre la setzena edició dels Tallers Musicals amb un intens i enèrgic concert final, que va reunir alumnes i professors dalt de l'escenari. La vetllada, que va duar tres hores, va arrencar i acabar amb tots el artistes formant un banda en moviment, que va desfilar entre el públic que omplia l'espai a vessar. Després d'una primera part protagonitzada per les diferents formacions musicals, el tram final del concert va ser de la Big band dels tallers, que va portar més d'una seixantena de persones dalt l'escenari, dirigides per Toni Vaquer i Julián Sánchez. El concert posava punt final a una setmana de molta activitat dedicada al jazz, a la música moderna i a la creativitat, que, a més a més, ha tingut artistes convidats com Judit Nedderman, Elisabet Raspall, Núria Graham i el saxofonista americà Chris Cheek.- Queralt Casals