Els Pets actuaran el 25 de gener al Kursaal en la gira del seu nou disc, «Som»

Manresa sempre ha estat una plaça forta per a Els Pets, fins al punt que l'octubre del 2013, en l'estrena del disc L'àrea petita, van triar la capital del Bages per presentar-lo, després d'haver suspès els primers concerts a causa d'una crisi d'estrès de Lluís Gavaldà. Des de llavors han actuat a Manresa dues vegades més, la darrera el 22 de maig del 2015, a la Stroika, en la gira de celebració dels seus 30 anys als escenaris, amb una festassa i un ple.

Ara, cinc anys després del seu darrer disc d'estudi, Els Pets tornen amb un nou treball discogràfic titulat Som i una gira que el grup obrirà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el 16 de desembre del 2018, i que continuarà a la Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa el divendres 25 de gener (21h). La gira es va presentar dijous al Mercat de Música Viva de Vic i les entrades dels concerts es van posar ahir a la venda a les 12.19 h, el mateix moment en què es publicava a les xarxes socials el primer senzill del disc, La vida és molt avorrida sense el teu cos. El preu de les entrades per veure Els Pets al Kursaal són de 32 euros; 30 amb el Carnet Galliner i per a majors de 65 anys i menors de 25. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o per Internet a www.kursaal.cat.

Som es publicarà el proper 19 d'octubre en quatre formats diferents –CD, vinil, digital i USB. Segons Gavaldà, el nou treball és el disc que «volíem fer: hem anat a buscar l'essència de la cançó». Per al cantant, «crèiem que potser era el moment de deixar-nos rebregar i treure tot allò que és superflu a la cançó». És per això que «no volíem temes ni molt polits, ni molt brillants, ni preparats per la radiofórmula».

El títol del disc, Som, té «diferents lectures», apuntava Gavaldà. En primer lloc, «amb Som volem dir que encara som aquí després de 33 anys i que encara tenim ganes d'explicar coses i fer música». En segon lloc, «malgrat que a la foto només hi sortim tres persones, Els Pets som molts més i Som també fa referència a una reivindicació d'entitat col·lectiva en un món individualista». I, finalment, el títol del disc també té una «lectura de país». Segons Gavaldà, «l'única solució per aconseguir un futur millor per a tots és la interrelació entre nosaltres».