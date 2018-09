Marc Serena estrena un documental sobre l'autisme

Peixos d'aigua dolça (en aigua salada) és el títol del documental que codirigeix el manresà Marc Serena i que explica el dia a dia de dues persones amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (TEA): la Mariona, de 23 anys, i el Marc, de 10. La codirecció la signa amb Biel Mauri, pare d'una filla amb autisme diagnosticada als dos anys. Produït per la Federació Catalana d'Autisme (FECA), el documental es va estrenar divendres a Cullera (València), al Festival de Cinema sobre la Discapacitat, i es va endur el premi del públic. Fins al 6 d'octubre es projectarà a diferents poblacions catalanes com Manresa, on arribarà el 3 d'octubre (19.30 h), a la sala d'actes de la Fundació Universitària del Bages (FUB 2). També es podrà veure a Girona, Barcelona i Deltebre.

Peixos d'aigua dolça (en aigua salada) ha estat filmat principalment entre Sant Cugat i Barcelona i posa sobre la taula com viuen les famílies un diagnòstic de TEA, les respostes que donen les escoles i la sanitat pública i la lluita constant contra l'estigma. En el documental també intervenen alguns dels millors especialistes en TEA del país com Amaia Hervás (Mútua de Terrassa), Rosa Calvo (Hospital Clínic), Mario Montero (Càtedra d'Autisme de la Universitat de Girona) i María Díez-Juan (Hospital Sant Joan de Déu).