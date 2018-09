Els teatres catalans van perdre 187.000 espectadors la Temporada 2017/2018

Els teatres catalans van patir un "retrocés" la Temporada 2017/2018, amb una pèrdua de 187.000 espectadors i una caiguda de la recaptació de fins a 6 milions respecte el curs anterior. La presidenta de l´Associació d´Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), Bet Orfila, ha admès que "no són bones dades" i que contrasten amb el creixement registrat la temporada anterior després d´anys d´estancament. ADETCA atribueix aquesta caiguda a la "situació d´intranquil·litat i inestabilitat" viscuda el darrer any a Catalunya, especialment els mesos d´octubre i novembre, quan es van viure descensos de públic de fins a un 15%. No obstant això, Orfila i el sector s´encomanen a una nova temporada "molt potent", amb l"a il·lusió i convenciment" que es recuperarà el públic perdut.