«Picasso descobreix París» acosta les obres que el van impactar en els seus primers viatges a la capital francesa

El Museu Picasso de Barcelona exposa des d'aquest divendres, 21 de setembre, i fins al 20 de gener la mostra 'Picasso descobreix París', on es poden admirar 19 peces impressionistes i simbolistes d'artistes com Cézanne, Degas, Gauguin o Toulouse-Lautrec. L'exposició permet al públic copsar l'impacte que l'artista va experimentar en els seus primers viatges a París i és fruit d'un intercanvi entre el museu d'Orsay de París, el museu nacional Picasso de París i el Picasso de Barcelona. "El que volem mostrar en aquesta exposició és què és el que veu ell i com afecta directament a la seva pintura", ha explicat la comissària de la mostra, Malén Gual. Concretament, el museu de Barcelona ha deixat al d'Orsay 52 obres de l'Època Blava i 8 al museu nacional Picasso de París, entre elles destaca el quadre 'Ciència i caritat'.

Malén Gual ha detallat que l'exposició vol "mostrar què és el què Picasso troba a París quan arriba en els seus primers viatges". "Ell ja coneixia una mica, a través de Cases i Rusiñol i de les revistes que es rebien aquí a Els quatre gats i a l'Escola de la Llotja, l'art que es feia a París, però és quan ell presenta una obra a l'Exposició Universal del 1900 quan va a París per veure la seva obra penjada a les sales i descobreix l'art en directe dels impressionistes, postimpressionistes i simbolistes", ha explicat la comissària de la mostra.

Gual ha subratllat que les 52 obres que s'han deixat al museu d'Orsay de París per l'exposició 'Picasso. Blau i rosa' són peces que es van fer entre el 1900 i el 1904 i que per aquesta raó han "volgut omplir aquest buit mostrant què és el que estava veient Picasso" entre aquells anys. La selecció d'obres de Barcelona s'ha fet a partir de la crítica de Felicien Fagus amb motiu de l'exposició 'Picasso i Iturrino' a la 'Galerie Vollard' publicada a la 'Revue Blanche' el 15 de juliol de 1901, i a partir d'obres de l'artista malagueny que fan referència a altres artistes. Peces que Picasso va veure en directe per primera vegada a París i que es relacionen amb obres de la col·lecció del museu de Barcelona. En canvi, al museu nacional Picasso de París s'han deixat vuit obres mestres de l'artista malagueny, com 'Ciència i Caritat', una de les obres cabdals del període de formació de l'artista, on es poden veure els esbossos de l'obra.

Malén Gual ha destacat que entre les peces que es poden veure fins al 20 de gener al Picasso de Barcelona hi ha 'Les planxadores' de Degas', que és una obra meravellosa del 1980; tenim 3 Cézanne, dos dels quals que havien sigut de la col·lecció personal de Picasso; un Manet, un Gauguin, dos dibuixos de Toulouse-Lautrec i una sèrie de dibuixos de Pierre Cécile Puvis de Chavannes molt interessants perquè es relacionen directament amb un dibuix de Picasso" de la col·lecció de Barcelona.

Entre les obres exposades hi ha 'Les cinc banyistes' de Cézanne, "una obra que pertanyia a la col·lecció de Picasso, de fet a ell li entusiasmava aquest autor i en tenia diversos, dos dels quals estan en aquesta exposició", ha afirmat Gual.

'Picasso descobreix París' s'ha situat a la zona on generalment hi ha les obres de l'Època Blava de l'artista i, per tant, està al mig del recorregut del museu. L'exposició es podrà admirar fins al 20 de gener del 2019.