Mor als 74 anys l'actor i director teatral Carles Canut, que serà acomiadat dissabte

?L'actor Carles Canut, que exercia com a director artístic del Teatre Romea de Barcelona, va morir ahir als 74 anys després d'una llarga lluita contra la malaltia que patia. Nascut a Gerri de la Sal (el Pallars Sobirà) el 1944, durant la seva dilatada trajectòria professional va participar en més de 7.000 funcions teatrals, a més de prodigar-se en els àmbits del cinema, el doblatge i la televisió. Canut va treballar a les ordres de destacats directors com Calixto Bieito, Àlex Rigola, Xavier Albertí, Mario Gas o Josep Maria Pou. Entre els muntatges teatrals més recordats de Canut hi ha un Macbeth de Shakespeare i L'òpera de tres rals de Bertolt Brecht, tots dos el 2002 sota la direcció de Calixto Bieito, Mestres antics de Thomas Bernhard, dirigit per Xavier Albertí (2003), i el El rei Lear de Shakespeare, també de Bieito (2004). L'aparició a televisió, en la tertúlia esportiva La barberia, on defensava els colors de l'Espanyol, a Vostè jutja o a Lo Cartanyà van fer-lo molt popular. El comiat es farà dissabte .