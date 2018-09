El Mercat de Lletres d'Igualada destaca el paper de les biblioteques

Durant tot el dia d'ahir es va dur a terme la 7a edició del Mercat de Lletres a la capital anoienca. De les 10 del matí fins a les 8 del vespre, la Biblioteca Central i els seus entorns a la plaça Cal Font van acollir el mercat de llibres, presentacions literàries, activitats infantils i familiars, commemoracions, recitals i concerts.

L'acte inaugural va tenir la presència de la consellera de Cultura Laura Borràs, del director de l'Institut de les Lletres Catalanes, Joan-Elies Adell, i de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells. En els parlaments es va destacar el caràcter inclusiu i alfabetitzador del projecte bibliotecari català, durant els inicis de la xarxa de biblioteques, i també el seu valor com a eina de futur i transmissió de coneixement, valors i identitat.

A part de les presentacions de La penúltima bondat: assaig sobre la vida humana del filòsof Josep M. Esquirol, d' El dia que Barcelona va morir del periodista i escriptor Enric Calpena, i de l'obra Q ue Déu ens agafi confessats, escrit per una desena d'autors que s'amaguen rere el pseudònim de Lola Palau, a la tarda també hi va haver les actuacions dels germans Cesk i Marc Freixas, l'homenatge a Manuel de Pedrolo, a càrrec de Lluís-Anton Baulenas, un concurs de microrelats eròtics i un Kahoot literari, que és un joc de preguntes del món de la literatura i la música a través del mòbil. També, contacontes i activitats per a infants.

La jornada també va marcar l'inici del cicle «De Pell Sensible», en el qual Feliu Formosa va recitar una selecció de poemes propis que van ser interpretats pel duet de veu i guitarra Esther Formosa i Carlo Doneddu.