Manresa reclama l'Anònima com a espai per a la cultura transformadora

Participants amb el manifest per reivindicar l´Anònima com a espai de creació, dissabte a Manresa gemma fontané

Fa anys que l'Anònima de Manresa, l'antiga fàbrica elèctrica de la ciutat ubicada al Centre Històric, està en desús. Des de fa més de dos anys, els activistes culturals del Festival Artístic del Barri Antic (FABA) reclamen l'edifici municipal com a fàbrica de creació. Dissabte passat al matí van reunir més d'una seixantena de persones per veure l'espai de l'Anònima i proposar-ne usos que se li podria donar en sentit creatiu.

«Volem un espai de reivindicació de les arts plàstiques», deia una de les participants a la trobada. «Ens agradaria que l'Anònima fos un espai obert al barri on tothom s'hi pogués sentir còmode, que tingués aules de creació, sales d'exposicions i llocs per fer tallers educatius», afegia un altre assistent.

La trobada, que va començar amb una visita oberta per a tota l'antiga fàbrica, va anar seguida per un debat entre artistes, activistes culturals i manresans inquiets que hi van participar. Durant la discussió es van posar sobre la taula mancances i necessitats culturals que té la ciutat, però també oportunitats que pot oferir un espai com l'Anònima.

«Amb el meu grup hem comentat que hi ha moltes coses que s'hi poden fer. Des de temes artístics, com dansa o activitats plàstiques, fins a centres enfocats a joves, però també a gent gran que tingui inquietuds artístiques. En definitiva, fer un espai obert a tothom», manifestava la manresana Isabel Guerrero durant la trobada. Tanmateix, també va destacar que «sap greu perquè van passant els anys i l'espai no s'aprofita i es va degradant. Com més es trigui, més complicat serà donar-li dinamisme».

«És molt interessant que hi hagi un espai municipal com aquest que es pugui aprofitar perquè és gegant, s'hi podrien fer mil activitats. Seria renovar Manresa d'una forma molt bèstia», apuntava el manresà Joel Badia.

Durant la visita oberta a tota la ciutat, els participants van tenir l'oportunitat de visitar els espais de l'antiga elèctrica, des de les oficines de l'edifici fins a les carboneres i la xemeneia.



Recollida de signatures

La trobada, impulsada des de l'equip del FABA, té la finalitat de «presentar la idea en públic per començar el projecte per reivindicar l'Anònima com un espai de creació per a la cultura transformadora de Manresa i els voltants, i ser un referent en l'àmbit català», recalcaven.

Per això han impulsat un manifest de recollida de firmes per reclamar l'Anònima com un espai de creació. A dia d'avui, més d'una vuitantena de persones ja hi han donat suport. «El pròxim pas a seguir serà presentar el manifest als grups polítics manresans», afirmava l'equip.