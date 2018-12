Manresa recupera l'esperit jazzístic

L'entrada principal del Mercat Puigmercadal es va convertir ahir a la tarda en l'escenari d'una jam session per presentar el circuit de Música Activa de Manresa (MAM). Uns organitzadors amb moltes ganes de donar la benvinguda a aquest nou projecte, capitanejat pels bagencs Celeste Alías (cantant), Josep Cordobés (bateria), Eloi Escudé (piano) i Joan Mas (saxo), posaven somrients amb el cartell abans de començar. Seran sis concerts, de gener a juny, en sis espais de Manresa amb grans noms del jazz del país (vegeu Regió7 del 22 de desembre). Començaran Carme Canela i Joan Monné. «Partim de zero. El que es tregui de les entrades serà amb què s'autofinançarà el cicle. Nosaltres ho fem per amor a l'art i a la música», explicava la santjoananeca Alías. «Hem estat molt ben acollits». Manresa no tenia una programació jazzística estable des de mitjan anys vuitanta per mitjà de Jazz Promoció.

Els assistents que van ser ahir a la presentació van poder degustar una selecció de montaditos i una copa de vi Abadal. De fet, a cada concert hi haurà la col·laboració d'un celler de la DO Pla de Bages. «Els mercats uneixen la gent», apuntava Alías, que va donar èmfasi a les col·laboracions que han rebut, remarcant la de PianoConcert, que «ha cedit dos pianos de cua». Abans de cada concert hi haurà un aperitiu en forma de microteatre, poesia, dansa... d'artistes bagencs i, a més, el públic s'endurà una targeta d'un artista plàstic bagenc. Ahir ja es va poder veure una mostra de cada obra en gran format. També es podrà adquirir la col·lecció. Les entrades per a cada concert tindran un preu de deu euros.

Després de la presentació va arribar l'hora d'encetar la jam, que va començar amb el tema Blue Monk interpretat pels quatre organitzadors del circuit, al qual s'hi va sumar el baixista Jordi Blanes. Després es va donar pas als músics i cantants que ahir van fer cap al Puigmercadal, entre els quals hi havia Lluís Ribalta (bateria), Jofre Fité (teclats) i Berta Sala (veu).