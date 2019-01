La trilogia de Jordi Agut continuarà a la primavera

? Tot i que encara no s'han concretat ni la data ni el títol, Pagès Editors ja va avançar que entre maig i juny hi ha prevista la publicació de la segona novel·la de Jordi Agut, redactor d'Esports de Regió7. Després de «L'últim defensa», que va sortir en català i castellà en la col·lecció de novel·la negra dirigida per Sebastià Bennassar al segell lleidatà, aquest any arribarà a les llibreries la segona part d'una trilogia que fixa la mirada en els interessos ocults que envolten el món del futbol. En el seu debut, el periodista de Valls va tractar el tema dels negocis tèrbols que vinculen l'esport i les apostes.