El Documental del Mes projecta aquest dijous a Manresa «Silvana»

Dins del marc del cicle El Documental del Mes, coordinat per MEES i CineClub, es podrà veure aquest dijous, 10 de gener a les 8 del vespre, a l'espai Plana de l'Om de Manresa 'Silvana' de Mika Gustafson, Olivia Kastebring i Christina Tsiobanelis.

Silvana és una rapera que ha conquerit Escandinàvia amb les seves cançons intransigents contra totes les formes d'opressió. Icona i activista de la comunitat queer, es defineix com a lesbiana, feminista i antiracista, i s'ha convertit en la veu d'una nova generació de joves inconformistes. Un viatge des dels primers anys de la seva carrera com a artista underground fins a convertir-se en una veritable icona contemporània, sent el centre d'atenció de centenars d'adolescents i seguidors.

Al mateix temps, s'enamora de la cantant Beatrice Eli, referent de la música pop a Suècia. Una història d'amor íntima que ens descobreix, com diu la mateixa Silvana, que "no hi ha superherois, només éssers humans".

La història de la Silvana és universal i parla de la força que es necessita per aconseguir ser un mateix. Un documental inspirador que explora noves formes narratives i que pretén posar el seu gra de sorra a una revolució on les dones joves es converteixin en creadores, artistes i líders del demà.

Mika Gustafson (1988), Olivia Kastebring (1987) i Christina Tsiobanelis (1987) es van conèixer estudiant cinema a la Universitat de Suècia i han format un trio que les permet treballar amb un estil propi i innovador. Anteriorment, han dirigit curtmetratges i vídeos musicals. Silvana és el seu primer llargmetratge.

L'entrada al documental del mes és gratuïta. La propera cita del cicle serà el dijous dia 7 de febrer (20:00h) amb el documental 'Ouaga Girls' de Theresa Traoré Dahlberg



EscoltaLlegeix fonèticamentUs recordem que El Documental del Mes té com a objectiu acostar el gènere documental al màxim nombre d'espectadors possible i incrementar la presència del documental europeu a les pantalles cinematogràfiques. Amb aquesta finalitat, habitualment, el primer dijous de cada mes s'estrena una pel·lícula documental de qualitat, de temàtica i procedència diversa, a 40 ciutats de Catalunya, país Valencià, Illes Balears i resta de I'Estat Espanyol. Els Documentals es projecten en versió original subtitulada en català a Catalunya, Alacant i les Illes Balears i en versió original subtitulada en castellà a la resta de l'Estat. La selecció de documentals la realitza un comitè de selecció de Paral·lel40.