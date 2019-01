«Mandela i el general», de John Carlin i Oriol Malet, s'editarà el març en català

El còmic sobre l'apartheid de Sud-àfrica i Nelson Mandela, de l'il·lustrador de Martorell Oriol Malet i el reconegut periodista britànic John Carlin, sortirà en català el març. L'editorial Comanegra s'encarrega de l'edició en català de l'obra, titulada Mandela i el general i que ja ha vist la llum en anglès, coreà i àrab. El còmic va sortir l'any passat i, durant el primer trimestre que va estar al mercat, va superar els set mil exemplars venuts. Als Estats Units ha tingut una bona acollida.

El projecte va néixer fa uns tres anys, quan Malet, que ja tenia una llarga trajectòria en el món de la il·lustració a Catalunya, va contactar amb editors francesos amb la intenció d'endinsar-se en el món del còmic. Finalment, es va sumar a la iniciativa d'un editor que tenia entre mans la idea de publicar un còmic basat en apunts i entrevistes de John Carlin sobre l'a- partheid a Sud-àfrica, país on el periodista va treballar com a cor-responsal de The Independent.

L'obra gira a l'entorn de la relació entre el polític sud-africà Nelson Mandela i el comandant Constand Viljoen, convençut de la supremacia blanca. «Tot el còmic és una conversa en present entre Carlin i el comandant Constand Viljoen», apunta Malet, i aquesta es va alternant amb l'aparició de flash-backs. El llibre acaba amb la mort de Mandela.

Malet ha explicat que quan Mandela va sortir de la presó, els defensors dels afrikaners i l'apartheid, com Viljoen, el veuen com «una amenaça i es formen cèl·lules paramilitars per matar-lo». El còmic narra com Mandela aconsegueix seduir Viljoen perquè es tregui del cap la idea d'eliminar-lo i evitar les primeres eleccions, i l'acaba incloent al primer Govern democràtic. Mandela també el va convèncer perquè deixés les armes.

El projecte suposa la primera incursió important de l'il·lustrador de Martorell, que actualment resideix a Esparreguera, en el món del còmic. «L'editor francès buscava algú molt figuratiu amb un estil personal. Al principi, ens vam passar gairebé un mes fent proves perquè feia uns dibuixos molt realistes i em va comentar: 'Oriol, t'ho passaràs bé fent això? Busca el teu estil'. I és el que vaig fer», explica Malet a Regió7, que assegura que el còmic és el resultat d'un treball en equip entre «l'il·lustrador, l'editor i el guionista». Quan va sortir a la venda, es van vendre quatre mil exemplars als Estats Units i uns tres mil a França durant els tres primers mesos.

L'obra també ha sortit en àrab perquè una editorial dels Emirats Àrabs que publica llibres a favor de la democràcia s'hi va interessar. «Va aconseguir passar la censura perquè està escrit per Carlin i és una història sobre Nelson Mandela», assegura.

Segons Malet, el còmic en català té «una maledicció perquè les distribuïdores no s'atreveixen i les editorials van amb por», i ha celebrat que Comanegra ho publiqui aquest març. «Era flagrant perquè com a autor català, des del primer minut a les entrevistes que he donat a França i als Estats Units, em demanaven que vinculés la història de Mandela amb la realitat catalana i se sorprenien molt que no hi hagués» una edició catalana. També apunta que el «poc mercat» de còmics que hi ha a Catalunya és en castellà.

Malet també ha explicat a aquest diari que l'Institut Ramon Llull s'ha posat en contacte amb ell, entre altres il·lustradors, i editorials amb la finalitat de potenciar el còmic en català. «Aquí hi havia una indústria del còmic molt forta i va desaparèixer durant la dictadura», explica, i lamenta que els còmics van passar a ser un producte cultural de segona.