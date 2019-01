Manresa presenta «Borrallons de neu», sobre l'experiència d'alumnes de batxillerat als camps nazis

El documental "Borrallons de neu", del manresà Isaac R. Folgaroles i Tànit Fernández, emmarcat en el projecte Manresa-Mauthausen, que va guanyar el Premi Regió7 de Comunicació en la darrera edició dels Lacetània,es projectarà dimarts coincidint amb el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, que se celebra el 27 de gener. "Borrallons de neu" posa en context l'obra "K.L.Reich", d'Amat Piniella, a través de les veus d'estudiants que en llegeixen fragments a Mauthausen. La presentació es farà el dimarts 29 de gener a 2/4 de 8 del vespre a l'Espai Plana de l'Om.

Tànit Fernández i Isaac R. Folgarolas signen també "Manresa-Mauthausen. Una experiència pedagògica" que amb "Borrallons de neu" es van realitzar a proposta del professorat que porta a terme el projecte pedagògic Manresa-Mauthausen amb el qual es treballa el tema de l'Holocaust i la deportació a camps de concentració nazis en centres docents de Manresa i comarca.

El projecte Manresa-Mauthausen va ser impulsat pels professors Xavier Valls, del Pius Font i Quer, i Pep Castilla, del Lluís de Peguera. Des de l'any 2013, centenari del naixement de Joaquim Amat-Piniella, han organitzat cada mes de maig viatges d'alumnes als camps de Gusen i Mauthausen. Ara s'han afegit al projecte i als viatges els instituts Lacetània de Manresa i Gerbert d'Aurillac, de Sant Fruitós de Bages. Alumnes d'aquests quatre centres que van fer el viatge el 2018 són els i les protagonistes dels dos documentals.

"Borrallons de neu" recull la lectura de textos de "KL Reich" escrits per Joaquim Amat-Piniella sobre la seva cruenta experiència al camp de concentració de Mauthausen. La selecció dels textos és de Xavier Valls i la lectura la fan alumnes que van participar en el viatge en diferents escenaris del camp. El segon documental, filmat a l'Espai Memòries del Museu Comarcal de Manresa, recull l'experiència que ha significat aquest viatge per alguns d'aquests alumnes a través del seu testimoni en primera persona, i amb les aportacions dels professors impulsors del projecte.

Els promotors de la realització dels audiovisuals han estat els quatre instituts participants i per l'interès educatiu i de recuperació de la memòria històrica d'aquest projecte, diverses institucions hi han col·laborat i donat suport econòmic: l'Ajuntament de Manresa, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Mèdic per la Imatge i les AMPES del Pius Font i Quer i del Lacetània.

L'objectiu és que pugui ser utilitzat com a recurs pedagògic per molts més centres o entitats educatives per tal de de donar a conèixer l'horror dels camps de concentració nazis, no oblidar la història i educar les generacions joves en els valors de la pau i el respecte als drets humans.

Els autors dels documentals han cedit a l'A'juntament de Manresa i a la resta d'entitats col·laboradores, el dret d'ús dels treballs per a la seva difusió sense ànim de lucre i amb finalitat educativa i de sensibilització de la població en els valors de la pau i el respecte als drets humans.

Tots els centres o entitats que vulguin disposar dels documentals, sempre amb voluntat educativa i sense finalitat de lucre, en podran demanar l'accés a la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Manresa (ensenyament@ajmanresa.cat - telf. 938752485) o bé al Centre de Recursos Pedagògics del Bages (crp-bages@xtec.cat - telf. 938727142).

La projecció s'inclou en la commemoració del 80è aniversari dels bombardeigs franquistes a Manresa. El dimecres 30, amb motiu del Dia Internacional de la No Violència, la plaça Sant Domènec acollirà de les 10 del matí a les 2 del migdia "Gestos per la Pau", una sèrie d'activitats d'educació en valors i construcció artística col·lectiva que comptarà amb la participació d'alumnes de quart d'ESO dels centres educatius manresans.

A banda d'aquests actes, fins al proper 3 de març es podrà visitar l'exposició "I la mort va caure del cel. 80 anys dels bombardeigs franquistes a Manresa", al refugi antiaeri de la Renaixença. És una mostra innovadora que dedica un record especial a les 35 víctimes mortals que es van produir.

Els horaris d'obertura són: divendres de les 6 de la tarda a les 8 del vespre; dissabtes de 12 a 2 del migdia, i de les 6 de la tarda a les 8 del vespre; i diumenges de 12 a 2 del migdia. Cada dissabte i diumenge a la 1 del migdia es farà una visita guiada, i entre setmana hi ha la possibilitat de programar visites concertades per centres educatius de mitja hora de durada.

El comissariat de l'exposició està format per Joaquim Aloy, Pep Castilla, Pep Corral, Conxita Parcerisas i Teresa Torra, membres de l'Associació Memòria i Història de Manresa. La documentació històrica ha anat a càrrec de Pere Gasol i Joaquim Aloy, i el disseny i la producció són de l'Arada creativitat social.