L'idil·li entre un poble i un grup referent del teatre infantil

? Talment com dissabte va passar amb «Oops!», els cinc anteriors espectacles de Teatre Mòbil es van preestrenar a Cabrianes, on encara es recorda que, el 29 de gener del 2011, van haver de fer dues funcions de «Les Trifulgues dels Germans Garapinyada» perquè l'afluència d'espectadors va desbordar la capacitat del Centru. La cita amb Cabrianes és gairebé un ritual per als bagencs, que tenen la mirada fixada en la presentació oficial a La Mostra d'Igualada.