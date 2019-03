MÚSICA I MÚSICS DEL BAGES

ins la celebració dels 140 anys del teatre Conservatori –inaugurat el 9 de novembe del 1878–, voldria recordar una de les grans personalitats musicals mundials que va ser-hi per oferir-nos un concert: el prestigiós pianista Artur Rubinstein (1887-1982). Va néixer a Polònia de família jueva i durant la seva llarga vida –va morir als 95 anys– destacà especialment per la interpretació de les obres d'un altre polonès universal: Frederic Chopin (1810-1849).

Rubinstein, en la temporada 1916-1917, feu una gira per Espanya. A Barcelona va oferir tres concerts al Palau de la Música Catalana, amb gran èxit, juntament amb l'orquestra simfònica de Barcelona, dirigida pel mestre Joan Lamote de Grignon (1872-1949), els dies 9, 12 i 15 d'octubre del 1916. A Manresa, organitzat per l'Orfeó Manresà, el concert va ser al teatre Conservatori el 15 de novembre, a les 9 del vespre. En el programa de mà un escrit explicava, curiosament, la manera com el van organitzar des de l'Orfeó Manresà: convocaren tots els presidents de les societats culturals i polítiques de Manresa, i es va acordar recomanar amb especial interès, als associats de cada entitat, l'assistència en aquest concert perquè «es d'una importància excepcional i recomanable per a que quedi en bon lloc el nom de la cultura musical de la nostra ciutat».

Rubinstein interpretà les obres Fantasia i fuga en Sol menor, de J. S. Bach; Escenes de Carnaval, de R. Schumann; la segona part estigué dedicada íntegrament a Chopin amb Balada en La bemoll, Nocturn, Scherzo, Mazurca i Polonesa en La bemoll; i la tercera La Maja y el Ruiseñor, d'E. Granados; Ondina, de M. Ravel; Nocturn per a la mà esquerra sola, d'A. Scriabin, i Rapsodia húngara núm. 12, de F. Liszt. El diari El Pla de Bages (del 14 de novembre del1916) anunciava el repertori i els preus de les localitats: «Butaca amb entrada 2 ptes; Palco amb sis entrades 15 ptes.; Entrada de Palco 2 ptes; Setí de segon pis numerat 1,50 ptes.; Grau de segon pis sense numerar 1 pta.; Entrada de tercer pis 0,60, ptes.»

Dos dies després publicà la ressenya de caire social remarcant: «Anit estava brillantíssim el Teatre Conservatori amb motiu del aconteixement artístic que va celebrar-se. [...] L'expectació per sentir el Rei de piano era immensa i a fe que no varen quedar defraudades les esperances del públic. El mecanisme del gran music és senzillament portentós i la seva ànima d'artista és extraordinària. El piano a les seves mans produeix sonidos i efectes que interessen el cor dels oients. [...] Acabat el concert, en Rubinstein i acompanyants feren una visita al Orfeó Manresà, el qual va cantar en son obsequi algunes composicions que mereixen l'aplaudiment de tots. El sr. Eusebi Bertran i Serra pronuncià un discurs enaltint l'obra del Orfeó i felicitant a tots els cantaires i d'un modo especial al Mestre Sr. Pecanins, que n'era el director».

Posteriorment, el músic i compositor Nicanor Pérez va fer la crítica artística dient: «al eminent mestre Rubinstein, quedant meravellats davant d'una execució acabadíssima, del que sap arrencar del piano notes màgiques, com obra la més perfecta d'un temperament de virtuós excepcional».

Artur Rubinstein deuria quedar content de Manresa i de la seva gent perquè va tornar per oferir un altre concert, organitzat per l'Associació de Música de Manresa, aquest cop al teatre Kursaal (el 14 de març del 1931). Crec que caldrà anar recordant la llarga vida d'aquest volgut teatre Conservatori.