Prats de Lluçanès també homenatja els deportats, demà

? El ple ordinari del mes d'abril del 2018 de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès va aprovar per unanimitat adherir-se al projecte Stolpersteine. Gràcies a les investigacions de les pradenques Roser Reixach i Anna Gorchs, divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, es col·locaran les llambordes de dos pradencs deportats als camps nazis: Josep Tarradellas Noguera, nascut l'11 de maig del 1917 i domiciliat al carrer de la Font, 8. Va ser deportat el 26 d'abril del 1941 a Mauthausen i traslladat el 21 de maig del 1941 a Dachau, on va morir el 28 de juliol del 1943; i Melcior Capdevila Roca, nascut el 6 de gener del 1914 i domiciliat al carrer de la Resclosa, va ser deportat el 13 de desembre del 1940 a Mauthausen i alliberat el 5 de maig del 1945. Es va quedar a França i, per l'homenatge, hi assisitirà una amistat francesa. Posteriorment, i en la seva recerca, Reixach i Gorchs encara van trobar un tercer pradenc, Francisco Rovira Viñolas, que va sobreviure.