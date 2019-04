Els escriptors omplen d'històries personals i dedicatòries les parades del Passeig

Hi ha històries de Sant Jordi que no surten a cap rànquing però val la pena conèixer, com la que expressa la manresana Sandra Pujol en un singular poemari, Imperdonable, concebut per compartir. Al llarg de la jornada d'ahir, la pluja es va reprimir i després d'un matí bo va quedar una tarda rodona. Milers de ciutadans van sortir al carrer i van col·lapsar part del passeig de Pere III, la plaça Sant Domènec, el Born, la Plana de l'Om, el car-rer Sant Miquel i la plaça Major.

«Vull ajudar a evitar que altres persones passin pel mateix que he passat jo», explicava Pujol tot ensenyant el format allargat del seu primer poemari, produït artesanalment per Ferran Cerdans. El llibre és rectangular i, en cada pàgina, es reprodueix el mateix vers dos cops perquè «la persona que el té pugui retallar el full per la meitat i donar aquesta part a una altra dona que sap o creu que ha patit o pateix maltractament». Cada exemplar té un preu de 15 euros i es pot adquirir a la llibreria 2 de Piques de Manresa o bé demanar-lo a josargantana6@gmail.com. «Em vaig haver d'inventar un pseudònim, Joana Sargantana, per evitar que em perseguís a les xarxes», va afegir Pujol.

A mitja tarda, a la parada de Parcir i amb un somriure d'orella a orella, la cardonina Alexandra Rivera signava exemplars de Te espero al otro lado del miedo. Després d'exhaurir els 200 primers volums de la tirada inicial, la segona va pel mateix camí: la primera part «és la meva experiència personal i, en la segona, exposo la meva manera de veure la vida després de patir un trasbals. A la gent li agrada el positivisme que desprèn el llibre a partir d'un testimoni real».

Dues presentacions molt concorregudes a Cardona i a Manresa abans de començar la Setmana Santa van donar a Rivera la possibilitat de donar a conèixer un text que envia un missatge clar: «Encara que ens diguin que no podem fer una cosa, hem de creure en nosaltres i fer-la». L'autora bagenca, que està preparant un altre llibre, avui s'estrena en «un nou repte» il·lusionador: donar xerrades als joves.

Imma Cortina va obrir molts cops ahir la seva novel·la La cuinera dels senyors per estampar-hi una signatura: «A la dedicatòria, m'agrada posar-hi alguna particularitat de la persona que me la demana». Un gest que va repetir en incomptables ocasions perquè en cadascuna de les quatre parades on es va asseure no va tenir un moment de respir.

Amb un punt més de calma es prenia la signatura de firmes Ivan Tapia, que ja ha venut més de 70.000 exemplars dels sis llibres sobre el fenomen dels room escape que ha publicat en dos anys. «Sense comptar les traduccions a dotze idiomes», va afegir entre firma i firma a la parada d'Abacus. El manresà, que està al capdavant d'un equip de dotze persones a l'empresa Cocolisto, exhibia la trilogia Escape Book, la Mystery, la Do it yourself i la júnior. «M'agrada venir a firmar a Manresa per veure els amics, xerrar amb la gent...», explicava l'emprenedor, que de moment ja ha relacionat els escape amb una obra de teatre, un vi i, aviat, una cervesa.