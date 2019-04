El mal temps obliga a canviar de lloc les activitats

? La pluja va obligar l'Ajuntament de Berga i les entitats a reubicar algunes de les activitats que estaven previstes al carrer. Tret de la Marató de lectura per la llengua organitzada per Òmnium Cultural del Berguedà, que va mantenir-se tota la jornada a la plaça de Sant Joan –així com la cantada dels Músics per la Llibertat ahir a càrrec de corals de la comarca–, tant l'espectacle infantil de Carles Cuberas com l'audició de sardanes amb la Cobla Pirineu van haver de traslladar-se sota cobert per la previsió de pluja.