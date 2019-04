Torra insta Europa a implicar-se per resoldre el conflicte polític català

El president de la Generalitat, Quim Torra, va aprofitar la diada de Sant Jordi per tornar a demanar la implicació de la comunitat internacional i d'Europa per resoldre el conflicte per la via democràtica.

En el seu primer discurs com a president amb motiu d'aquesta diada, Torra va parlar en anglès per defensar que la democràcia «no pot tolerar que la veu de la gent sigui silenciada amb violència» i va afegir que «la resolució d'un problema polític és una oportunitat per a la democràcia d'arreu del món».

Amb un ram de roses grogues darrere seu, el president de la Generalitat va reclamar la llibertat de «presos i exiliats» i va acabar el seu discurs fent una crida a renovar «amb més força encara» la lluita «pel retorn i la victòria de la llibertat».

«Una vegada més demanem la implicació d'Europa i de la comunitat internacional per resoldre aquest conflicte per la via democràtica. Els judicis polítics no poden ser tolerats. Una democràcia no pot tolerar que la veu del poble sigui silenciada amb violència i amenaces», va afirmar Torra.

El president català va fer un paral·lelisme entre sant Jordi, el patró de Catalunya, i la situació del país assegurant que el «cavaller valent i generós encarna l'esperit d'un poble que s'ha batut ja amb molts dracs i que mai no s'ha deixat vèncer».

Torra va definir la diada de Sant Jordi com un «clam a favor de la riquesa i la diversitat cultural, de l'expressió lliure, de la literatura, de l'amor i de la solidaritat». I també va voler remarcar una jornada «de reivindicació de la llengua», tot recordant que el català ha estat perseguit i prohibit al llarg dels segles i va alertar que encara avui té «adversaris, lleis i institucions que la voldrien fer desaparèixer».

Una de les primeres a respondre Torra va ser la ministra i número u del PSC per Barcelona a les eleccions del 28-A, Meritxell Batet, que va dir que el conflicte català és «una crisi interna» i li va demanar «valentia» per «buscar acords dins el marc constitucional i estatutari». Batet, per cert, va triar cinc llibres de poemes per regalar als candidats d'ERC, JxCat, Comuns, Cs i PPC: «La cultura, els llibres, són una forma per acostar-nos i buscar complicitats», va assegurar.

També va carregar contra l'apel·lació de Torra la cap de llista de Ciutadans al Congrés per Barcelona, Inés Arrimadas: «Són molt pesats, ni el dia de Sant Jordi», va dir. La candidata del PP Cayetana Álvarez de Toledo va retreure a Torra la seva apel·lació i va comparar «el nacionalisme» amb «la pesta».

El cap de llista d'En Comú Podem per al 28-A, Jaume Asens, va assegurar que «la comunitat internacional reaccionarà tard o d'hora» davant el conflicte territorial a Espanya. Asens va apuntar que ja hi ha hagut reaccions internacionals per part d'organitzacions defensores dels drets humans, com Amnistia Internacional, i de relators de l'ONU, així com d'institucions diverses, jutges i la societat civil. Asens va assegurar que ara cal que es posicionin els governs dels diferents estats.