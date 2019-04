Jaume Plensa inaugurarà una escultura i una mostra d'obra gràfica a Montserrat

L'artista barceloní Jaume Plensa presentarà el divendres dia 10 de maig la doble proposta que protagonitzarà recentment a Montserrat. El reconegut creador català instal·larà una escultura de gran format a l'atri de la basílica de Santa Maria, i tindrà una exposició d'obra gràfica recent que es podrà veure a l'Espai d'Art Pere Pruna del Museu de Montserrat fins al proper mes de novembre.

L'escultura de l'atri mostrarà un cap realitzat amb fil d'acer inoxidable, transparent però visible, que exhibeix l'interès de Plensa pel cos i l'ànima. Segons l'artista, «la pell és la frontera final entre el nostre cos i el buit, és la petita i fina línia que separa el ple del buit. M'interessa el cos com a lloc. Fins i tot quan no treballo la figura, el cos està present per la seva absència».

L'exposició d'obra gràfica sobre paper exhibirà obres que parlen de l'ésser humà: torsos, rostres, figures, cossos fets de lletres, de notes musicals... Difícilment, però, aquests fragments ensenyen una identitat particular, ja que Plensa posa en el punt de mira la condició de l'anonimat per fer, de manera intencionada, una apel·lació a la universalitat.