La façana de la Casa Batlló recupera l'«autenticitat» original de Gaudí

La façana de la Casa Batlló torna a mostrar a la ciutat la seva pell més genuïna després de tres mesos de restauració minuciosa i amb vocació "arqueològica". Amb el desmuntatge de la bastida, dilluns, la façana llueix de nou amb l'aparença que havia tingut l'any 1906 quan Antoni Gaudí la va culminar. Segons explica el director executiu de les obres de restauració, Joan Olona Casas, la feina prèvia de documentació i els treballs de restauració han fet emergir elements soterrats –alguns, desconeguts-, com el color original de les fusteries verdes, uns emplomats daurats dels quals es conservava una petita part, o el cromatisme bicolor de les franges d'arrebossats de fons de la façana, amagats sota l'icònic trencadís de la façana.

L'equip responsable de la intervenció està ja "relaxat" i satisfet amb el resultat, en la mesura que, defensen, s'han redescobert molts aspectes ignorats de la façana i s'ha "pogut tornar a l'autenticitat original" d'alguns elements, diu Joan Olona. La restauració "històrica" i minuciosa de la façana de l'edifici de Gaudí ha reunit professionals de set gremis diferents, entre ells fusters, vidriers, ceramistes, especialistes en pedra, etc.. Artesans especialistes que han treballat per equips.

Sobre l'execució de la restauració, Olona explica que el procés ha consistit a anar traient les capes que s'havien anat posant damunt de l'edifici, "amb molta cura per arribar a l'estrat original de 1906". El pas del temps, la brutícia, però també restauracions prèvies han anat modificant sensiblement l'aspecte inicial de la façana, i per això la restauració s'encaminava a restituir l'original.

La darrera intervenció important a la façana de la Casa Batlló va ser l'any 2001, i es va focalitzar en la seguretat, recorda l'arquitecte tècnic. Per pal·liar els "problemes d'estabilitat de la pell de la façana" els esforços es van centrar a aturar-ne la "degradació", per preservar-la. Potser aquella restauració no va ser tan ambiciosa com l'actual, però Olona admet que sense aquella "consolidació estructural" de la matèria, l'actual intervenció no hauria estat possible.

Els treballs de restauració i la pròpia naturalesa dels elements arquitectònics i artístics de la façana són dos elements que la propietat de la Casa Batlló vol explicar als seus visitants. "Volem fer partícip a tot el món d'aquest procés", convé Joan Olona. Per això Casa Batlló celebra convidant a visitar la seva façana amb un àudio gratuït que permetrà entendre els treballs de restauració. L'àudio s'estrena aquest dijous, i els interessats poden apropar-se a la Casa Batlló per sol·licitar l'accés gratuït a aquest àudio, que es pot escoltar des del propi dispositiu mòbil a través d'un enllaç.

"I no només això", afegeix. "També hem utilitzat les noves tecnologies per poder aconseguir identificar amb models de tres dimensions com són els elements actuals, per poder avaluar la seva degradació en el futur", hi afegeix Olona. L'arquitecte vincula aquestes iniciatives a la voluntat de la casa de voler transmetre el màxim d'informació sobre l'edifici, els materials utilitzats i les intervencions, per obrir-la a tothom".