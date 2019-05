Puig-reig tornarà a tenir un piano al carrer per a tothom

El Concurs Internacional de Música Maria Canals fa estada aquest cap de setmana a Puig-reig amb una doble activitat. Demà divendres, se situarà una piano a la plaça de la Creu que podrà tocar tothom qui ho vulgui; dissabte, el pianista Bernat Català oferirà un concert al Museu de la Colònia Vidal, precedit per una actuació del conjunt de l'Escola Municipal de Música de la localitat.

Puig-reig esdevindrà un cop més el municipi més petit de Catalunya on hi ubica un piano de cau a l'aire lliure per tal que tots els vianants que ho desitgin s'asseguin a interpretar la peça que desitgin. Després de la bona acollida que la iniciativa va tenir l'any passat, el Maria Canals tornarà a dur un piano de cua a la població berguedana, que estarà a l'abast del públic entre les 9 i les 20 h.

Hi haurà un dinamitzador del concurs per incentivar la participació i, a més, s'oferiran sessions escolars de 10.30 a 13 h. A la tarda, de 15.30 a 20 h, es podran escoltar les actuacions dels alumnes de l'Escola de Música, i el jove pianista Bernat Català impartirà una classe magistral.

El mateix Català s'asseurà de nou davant el piano l'endemà, dissabte, al Museu de la Colònia Vidal. A partir de les 12 h, Català, participant en el 65è concurs Maria Canals, que es va acabar a principi d'abril al Palau de la Música, interpretarà la Sonata op. 110 de Beethoven, l' Scherzo núm 2, op. 31, de Chopin i la Fantasia Baetica de Falla.

Prèviament, el conjunt musical de l'escola de Puig-reig farà una actuació. Les entrades tenen un preu de 5 euros i els alumnes del centre tindran entrada gratuïta.

El pianista Bernat Català (Barcelona, 1983) es va formar com a intèrpret d'aquest instrument i com a compositor al Conservatori de Barcelona, l'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc), la Guildhall School i la Royal Academy of Music de Londres. El juny de l'any passat va guanyar el concurs de Joventuts Musicals de Catalunya. Actualment viu a Ginebra (Suïssa), on fa un postgrau de piano amb Sylviane Deferne.