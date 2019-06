Un programa de nou concerts porta la música aquest estiu a Moià

No és fàcil treure el nas enmig de l'allau de propostes musicals de l'estiu, però el Festival Internacional Francesc Viñas arribarà a partir del 13 de juliol a la 36a edició celebrant-se íntegrament a Moià. Oferint al públic un repertori un punt eclèctic, on conviuen les músiques del món, el fet coral i la clàssica, el certamen que munta l'entitat Joventuts Musicals de Moià tindrà nou concerts al llarg de l'estiu.

El festival ret homenatge al tenor Francesc Viñas (1863-1933), fill de Moià i un dels grans cantants lírics de l'escena catalana, especialista en la música de Wagner. Per aquest motiu, l'Ajuntament i Joventuts Musicals de Moià recompensen amb la contractació d'un concert dins del festival el primer artista català del Concurs de cant Francesc Viñas que organitza el Liceu de Barcelona. En aquesta ocasió, la cita serà protagonitzada per la soprano Laura del Río, el proper 10 d'agost a l'Auditori Sant Josep.

Un altre dels noms destacats del festival és el de la pianista bagenca –va viure a Manresa i Santpedor i ara ho fa a Madrid– Laia Masramon, que no només serà professora dels cursos estiuencs sinó que prendrà part com a intèrpret en tres dels concerts programats. En un d'ells serà solista, en l'altre tocarà amb Asier Suberbiola (violí), Ferran Albrich (cello), Josep Sancho (clarinet), José M. Rubio (guitarra) i Xavier Ricarte (piano), i en el tercer acompa-nyarà els participants en el concert final del curs de piano.

El Viñas també acollirà per tercer cop un concert de la gira del projecte europeu ETHNO Catalònia, que organitza la Federació Internacional de Joventuts Musicals i aplega 50 músics de 20 països. Després d'una estada de deu dies a Catalunya, oferiran un repertori de músiques del món. Moià també serà, un cop més, un dels destins del programa d'actuacions de l'Acadèmia Internacional de Música del Solsona.

La companyia Mots de Fusta representarà l'espectacle familiar L'artesà de planetes, que combina l'astronomia amb la presència a l'escenari d'un quartet de corda i un narrador. Per la seva part, el Cor Lerània, que dirigeix Jordi Noguera, tancarà el certamen ja al setembre amb la Missa a dos cors del compositor suís Frank Martin.



Oferta formativa

Paral·lelament al programa de concerts, i per setè any consecutiu, el festival també organitza un parell de cursos dins del Campus Musical del Moianès: un de piano i un altre instrumental i de música de cambra. Informació al web joventutsmusicals.cat/moia.