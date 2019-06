El Kursaal estrena amb prop de 900 alumnes de 6 a 8 anys el Cantaxics a les Escoles

Gairebé 900 nens i nenes de 1r i 2n de primària (de 6 a 8 anys) de 27 escoles de la Catalunya Central (7 de Manresa, 15 de la resta del Bages, 1 del Moianès, 2 de l'Anoia, 1 de la Cerdanya i 1 del Vallès Occidental) van participar la setmana passada en els quatre concerts de Boix el Bruixot i la ciutat de Meravella, la cantata dels manresans Manel Justícia (text) i Jordi González (música), que ha estrenat el projecte Cantaxics a les Escoles.

Per a aquest projecte, el Kursaal triarà cada curs entre les cantates infantils que produeix anualment l'ACEM (Associació Catalana d'Escoles de Música) i ja estan pensades per a aquesta franja d'edat, però que només s'adrecen a alumnes d'escoles de música. Boix el Bruixot i la ciutat Meravella es va estrenar el 2015 i ara s'ha produït sota la coordinació del Servei Educatiu del Kursaal, que, així, completa el seu ventall de propostes per a alumnes d'entre 2 i 16 anys. La responsable del Servei Educatiu, Cristina González, està convençuda que l'any que ve hi participaran més escoles. A diferència de Cantània, amb alumnes de 5è i 6è, s'ha fet participar els mestres en les funcions. Diumenge el Kursaal també va acollir tres funcions de Buffa!, espectacle de Rexics per a infants de 2 anys.