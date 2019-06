Tomeu Penya: «Vull demostrar que estic millor que mai i que el públic m'estima»

El cantautor mallorquí Tomeu Penya ha perdut el compte del nombre de discos que ha tret durant la seva carrera. Després d'una trentena de treballs, assegura tenir les mateixes ganes de sempre i només el tira enrere els retards i tràfecs als aeroports. "Vull demostrar que estic millor que mai i que el públic m'estima", assegura el músic en una entrevista amb l'ACN després de llançar el seu nou àlbum 'R.D.I. Comunitat des Pla'. Dotze cançons en què mostra el compositor més eclèctic, des d'un rap reivindicatiu, a un tema d'enlluernament físic o una sentida cançó amb motiu de les inundacions a Mallorca la tardor passada. El to que destaca del disc, però, és la sàtira "simpàtica" que utilitza per fer una crítica del turisme massiu a l'illa.

"L'únic que vull és aguantar el temps que pugui i seguir demostrant que puc estar davant el públic", insisteix Penya, que tot just comença la promoció del disc i ja està composant pel següent.

En el que tot just estrena hi ha espremut el seu humor illenc per construir una república democràtica i independent de la seva comarca de naixement, el Pla de Mallorca. D'aquí les sigles del disc R.D.I (República Democràtica Independent), que malgrat ser imaginària i tractada irònicament, serveix de reivindicació dels valors que el cantautor vol per a la seva terra.

"Estic molt a favor del turisme, però del turisme bo. En ve molt que és dolent i tots aquests són els que no hem de deixar entrar", assegura Penya qui anima a construir un mur "més alt que el de Trump" en un dels versos satírics del tema que dona nom al disc.

Amb la seva música, vol contribuir a la reducció d'aquest turisme. "Jo seré un dels que ajudaré a què passi. Gràcies a Déu sóc molt escoltat. No vol dir que ho vegi, perquè qui ho ha de posar en pràctica són els joves", assenyala el cantant de Vilafranca de Bonany. Considera que la promoció turística de Mallorca ha de ser "la millor del món", en tant que "tenim la millor illa del món". "És una promoció dolenta, tant de borratxera. Tot això no ha d'entrar, i un dia passarà", ha assegurat el músic.

A la comunitat des Pla, però, tampoc hi vol deixar entrar polítics corruptes, especuladors, ni maltractadors. Si Mallorca s'enfonsa, com resa en un dels versos, es comprarà la muntanya més alta des Pla i ell serà "el darrer" en enfonsar-se.

"A Mallorca es va inventar el rap"

En el seu nou disc expressa algunes d'aquestes reivindicacions en forma de rap. Un gènere que no li ve de nou, ja que assegura que fa 40 anys ell ja feia rap en anglès per provar coses noves. "A Mallorca es va inventar el rap, que se'n diuen gloses, que es xerren l'un a l'altre per ferir una mica simpàticament", ha afirmat Penya abans que es posés de moda als països de parla anglesa.

A Tomeu Penya se l'ha definit des de defensor del folklore mallorquí en els seus inicis, fins a músic de country quan va arribar a Catalunya. Però assegura que se li poden atribuir molts estils, des de cantant de rock'n'roll fins a raper.

I mostra d'aquesta barreja d'estils, la col·laboració que inclou al disc amb el grup mallorquí Isla San Juan. "És completament diferent no només d'en Tomeu Penya sinó de tot el que heu pogut sentir a Catalunya".

"Suar" emocions

L'àlbum conté una cançó que va escriure durant els aiguats a Mallorca la tardor passada davant la impotència de no poder ajudar físicament a una zona completament acordonada. 'Recordant-te' es basa en l'episodi que més el va impactar, el d'un nen de quatre anys, Artur, a qui es va estar buscant durant dies.

"Em vaig sentir molt ferit. Fent aquesta cançó em va sortir tot el que sentia en aquell moment", confessa el cantant. Només va tardar dos dies en enllestir el tema perquè tenia tantes coses dins que "suava emocions".

Amb 70 anys, Tomeu Penya vol seguir vivint "dignament" del que ha fet tota la vida, fent sentir al públic el que ell sent escrivint i cantant.