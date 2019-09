Xavier Serrano fotografia els veïns del Barri Antic de Manresa

L'Associació de Veïns del Barri Antic organitza una exposició de fotografies per "reivindicar l'orgull de barri dels seus veïns", mostrant 20 petites històries que representen una gran diversitat de realitats que conviuen dia a dia en les seves places i carrers. L'autor és el fotògraf manresà Xavier Serrano que, expliquen, "ha sabut captar la seva essència i personalitat, emmarcant els protagonistes en espais emblemàtics del barri".

Una exposició pensada per descobrir "persones joves inquietes i plenes de vitalitat; dones i homes que hi han viscut i fins hi tot nascut fa una bona colla d'anys, nou vinguts que s'hi han establert i format una família; manresans que han canviat de barri i que ara ja no en marxarien; i fins hi tot religioses que han vist com el barri es transformava al seu voltant, des d'unpetit oasis en forma de claustre, que ha sobreviscut al pas del temps..."

L'exposició #SOCBARRIANTIC es podrà visitar amb entrada lliure del 12 al 22 de setembre, cada dia de 6 a 9 del vespre, a l'Espai Plana de l'Om de Manresa.