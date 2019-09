Roc Esquius torna a la Biblioteca de Catalunya amb «Això ja ho he viscut»

L'actor surienc Roc Esquius torna a l'escenari de la Biblioteca de Catalunya, a Barcelona, en la reposició de l'obra Això ja ho he viscut, que té lloc des de demà, dia 18 de setembre, fins al 29 del mateix mes. Dirigida per Sergi Belbel, aquesta posada en escena de l'obra de J.B. Priestly fa estada a la nau gòtica de l'equipament, seu dels espectacles de la companyia La Perla 29, després de la bona acollida que hi va tenir a l'inici de l'estiu.

Això ja ho he viscut presenta un seguit de personatges en una pensió rural al nord d'Anglaterra que progressivament tenen la sensació que les escenes i les converses que mantenen ja les han viscut prèviament. Des dels amfitrions fins als hostes, els protagonistes d'aquesta història es veuen atrapats en un joc de relacions creuades que convergeixen en la figura del doctor Görtler.

Aquesta peça forma part de la trilogia amb la qual Priestly va reflexionar dramatúrgicament sobre el temps. A mig camí entre la realitat i la ciència-ficció, Això ja ho he viscut juga amb la hipòtesi que les persones reprenguin la seva vida en existències posteriors fins a assolir la plenitud del sentit de la seva estada al món.

Esquius, que interpreta el paper del professor de l'escola rural, que fa estada a la pensió per descansar, comparteix repartiment amb Míriam Alamany, Sílvia Bel, Carles Martínez, Lluís Soler i Jordi Banacolocha. El muntatge es reprèn demà i estarà en cartell fins al 29 de setembre, de dimecres a diumenge. Posteriorment, sortirà de gira i el proper 6 d'octubre passarà pel teatre Kursaal de la capital del Bages.