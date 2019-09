Montserrat presenta demà el llibre de la història de «Sant Jeroni penitent» de Caravaggio

Publicacions de l'Abadia de Montserrat presenta demà el llibre 100 anys de Caravaggio a Montserrat, que aplega les sis conferències que van constituir les jornades d'estudi que va organitzar el Museu de Montserrat el juny del 2017 amb motiu del centenari de l'arribada a Montserrat del Sant Jeroni penitent de Caravaggio. El volum, coordinat per Artur Ramon Navarro i Clara Beltrán, s'ha editat amb el suport del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Té 220 pàgines i aplega les intervencions, moltes de les quals ampliades, dels experts que van participar a les jornades, en català i anglès; està profusament il·lustrat i ofereix una àmplia bibliografia.

La fortuna del Sant Jeroni penitent de Caravaggio de Montserrat és un dels episodis més singulars i rellevants en la història del nostre col·leccionisme. Provinent de Roma, va ser adquirit el 1915 pel pare Bonaventura Ubach amb una atribució a Ribera. Més enllà de l'autoria, el quadre es va comprar per raons iconogràfiques i decoratives. Van passar més de trenta anys fins que el gran crític italià Roberto Longhi, ajudat per Joan Ainaud, el va redescobrir i el va incloure a la gran mostra que el 1951 va dedicar a l'artista, punt d'inici de la rehabilitació historiogràfica del Caravaggio després de segles d'oblit. Coincidint amb el centenari de l'arribada del Sant Jeroni penitent de Caravaggio a Montserrat, el juny del 2017 es va celebrar una trobada científica que va acollir els principals especialistes en la matèria per fer l'autòpsia del quadre. El resultat queda recollit i il·lustrat en el volum, que tracta l'estat de la qüestió historiogràfica de l'únic Caravaggio en col·leccions catalanes.

La presentació del llibre es farà demà (19 h), a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona (Bailèn, 19), i inclourà la intervenció del pare Josep Laplana, director del Museu de Montserrat; i dels coordinadors del volum, Artur Ramon i Clara Beltrán.