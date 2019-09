El Kursaal se suma a la Shopping Night amb les entrades a meitat de preu

El teatre Kursaal tornarà a participarà un any més a la Shopping Night de Manresa, que se celebra aquest dissabte, i oferirà la possibilitat de comprar entrades dels espectacles de la programació d'aquesta temporada amb un 50 % de descompte, només de les 18 a les 24 h, i tant a les taquilles del teatre com per Internet a www.kursaal.cat. Es podran comprar entrades a meitat de preu de tots els espectacles de la temporada exceptuant els inclosos en el cicle Platea Jove, Imagina't, Gust de Jazz, ¾ de música i els muntatges El Bages balla i El meu primer Nadal al Kursaal.