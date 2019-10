didàctica i correcta però massa pomposa

MIENTRAS DURE LA GUERRA

? Espanya, 2019. Drama. 107 minuts. Direcció: Alejandro Amenábar. Guió: Alejandro Amenábar, Alejandro Hernández. Intèrprets: Eduard Fernández (Millán-Astray), Nathalie Poza, Karra Elejalde (Miguel de Unamuno), Miquel Garcia Borda, Pep Tosar, Santi Prego, Luis Zahera. Pantalles: Bages Centre (Manresa) i Yelmo (Abrera).

Alejandro Amenábar, el nen prodigi del cinema espa-nyol dels noranta, va punxar clamorosament amb el seu sisè llargmetratge, Regresión. El director espanyol s'ha recuperat amb la seva nova pel·lícula? Sí? i no. L'estructura narrativa de Mientras dure la guerra és summament ambiciosa –i estimulant– perquè desenrotlla dues trames paral·leles centrades en dues personalitats antagòniques que acabaran convergint físicament. El film és ambientat en els primers mesos de la guerra civil. Miguel de Unamuno, un dels grans intel·lectuals espa-nyols, s'adhereix al cop feixista, però entreveu molt aviat el seu error. D'altra banda, Franco, després d'uns titubejos estratègics, assumeix el comandament de l'exèrcit i el poder polític dels revoltats. El realitzador de Tesi s'apropa a dues personalitats que dubten a l'hora de posicionar-se davant d'un moment històric. L'arrencada del film és potent –la seqüència dels colpistes ocupant la plaça Major de Salamanca– i la primera meitat manté l'interès, amb una descripció plausible del progressiu desencís d'Unamuno i de l'irresistible –i silenciós– ascens de Franco.

L'habilitat d'Amenábar és innegable a l'hora de retratar la descomposició de l'univers quotidià del pensador bilbaí. Però el creador espanyol no ha excel·lit mai per la seva subtilesa, i la seva proposta, didàctica i correcta, flaqueja a mesura que ens acostem a l'escena teòricament culminant de la pel·lícula, quan Unamuno es redimeix i pronuncia el seu llegendari discurs en el paranimf de la universitat; una seqüència llastada per un emfatisme dramàtic i per una pompositat musical que cerquen matusserament l'adherència emocional de l'espectador. La interpretació d'Elejalde també es contamina d'aquesta solemnitat i resulta en el tram final massa sobreactuada.