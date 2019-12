Wom's Collective porta talent femení al teatre Conservatori

Unir el talent femení forjat en el panorama musical actual. És la intenció de Wom's Collective, una proposta liderada per Clara Luna (piano i veu) i Laia Fortià (bateria i veu) que neix de Wom Trio, la formació femenina que integraven Fortià, Luna i Gemma Abrié i que després de la marxa d'aquesta última es va reconvertir i eixamplar. De versions arranjades a composicions pròpies, d'un tercet a un quintet amb la santpedorenca Anaïs Vila (guitarra i veu), Gessamí Boada (teclats i veu) i Magalí Datzira (baix elèctric i veu). Avui, aquesta banda integrada únicament per dones porta al Teatre Conservatori (20 h) el seu primer disc, titulat com el grup, que va sortir al mercat l'any passat. Un treball que inclou sis temes propis i versions de compositores dels noranta com Björk. Entre les col·laboracions, la de la trompetista santpedorenca Mireia Farrés, Judit Neddermann o Núria Graham.

Com explica Anaïs Vila, Wom's Collective «reivindica el que ara cada cop és més habitual: dones instrumentistes i cantants, creadores, no només intèrprets». A l'escenari, un «pop elegant», remarca Vila, amb «molta influència jazzística». Encantada de formar-ne part, Vila explica que Wom's Collective és un «projecte col·laboratiu» obert i en moviment amb un «embrió format per la Clara i la Laia, autores de les cançons» i amb concerts en format trio o també quartet. De fet, el concert d'avui serà el darrer del quintet amb Gessamí Boada. A la primavera,Wom's Collective oferirà sis concerts per l'Estat espanyol amb Girando por salas.

Deixant de banda «quotes», per a Vila, trobar bolos amb un grup íntegrament femení sempre és «tan difícil com qualsevol altre projecte nou que no sigui festiu». Ella, que a final de gener treu nou disc, Contradiccions, i el presenta el 13 de març al Conservatori, valora una experiència que l'ha portat a explorar nous gèneres com el jazz: «Totes n'hem après molt».