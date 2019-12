Tres colles de la Catalunya Central al concurs

? Tres colles de la Catalu-nya Central van formar part de les onze participants al Concurs de Colles Sardanistes-27a Copa del Sarau Artesenc. Com ja és habitual, la categoria amb més afluència va ser la dels veterans, amb sis colles. Roques Blaves de la Passió, d'Esparreguera, van proclamar-se guanyadors, seguits de la colla Arraona, de Sabadell, i els gironins Trenc d'Alba. La quarta posició va ser per a Aires d'Or, de Santpedor. En la categoria de grans, el podi va tenir representació manresana amb la tercera posició assolida per Dintre el Bosc. Els primers classificats van ser la colla Rosa de Sant Jordi, de Barcelona. Brots de Dintre el Bosc, de Manresa, van ser premiats en categoria juvenil. Pel que fa als més petits, Els Minairons, de Folgueroles, van ser premiats en categoria infantil.