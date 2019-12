Villaplana mostrarà les seves últimes obres a la Papasseit i al Forn de la Calç

La llibreria Papasseit i el Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç (CACiS) presentaran dues exposicions d'obra inèdita de l'artista manresà Joan Villaplana els propers 13 i 15 de desembre, respectivament.

El projecte «I» de Villaplana va ser el guanyador de la quarta edició del Premi TAV-CC, un certamen organitzat per la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central i l'Ajuntament de Manresa que vol promoure la creació artística contemporània. Les primeres obres d'aquest projecte, mescla d'escultura i obra gràfica, es van presentar a l'Espai 7 del Casino el setembre del 2018 i ara, un any després, l'artista mostra el treball realitzat des d'aleshores. El CACiS, com a part d'aquest guardó que vol ser una beca per a la producció artística, va oferir a l'artista la possibilitat de realitzar una estada al centre per a la creació de la nova obra. L'exposició que s'inaugura diumenge 15 de desembre al mateix CACiS (a les 12 del migdia) mostrarà el resultat d'aquest treball, una combinació d'obra escultòrica i videogràfica. Es podrà visitar fins al 19 de gener.

Paral·lelament, el divendres 13 de desembre, l'artista presentarà una nova obra gràfica vinculada a les investigacions estètiques del mateix projecte a la Llibreria Papasseit de Manresa, que amb aquesta mostra enceta una nova temporada d'exposicions i estrena un nou espai dedicat al pensament i les humanitats. La mostra s'inaugurarà a les 7 de la tarda i es podrà veure fins al 26 de gener.

Les noves obres de Villaplana reflexionen entorn de la unitat, un concepte que ha estat ubicat entre els límits de la raó i del pensament religiós en les tradicions occidentals i orientals des dels orígens d'aquestes civilitzacions. No només s'ha tractat des dels inicis del pensament filosòfic, sinó que ha vehiculat el pensament religiós dels monoteismes i de les espiritualitats orientals. En la mística d'aquestes tradicions convergeix aquesta idea en comú tractada amb diferents noms com el ser, el real, Déu o el buit.

El projecte de Villaplana busca vincles entre el sagrat, que es manté ocult en la nostra societat dessacralitzada, i la seva visualització en imatges, i planteja la representació de la idea de l' I a través d'un projecte interdisciplinari amb peces escultòriques i de creació digital videogràfica.