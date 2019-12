L'actriu bagenca Magda Puig recull en un llibre lluites individuals i col·lectives

Al segell gironí Edicions Tremendes tenen un lema: «Publiquem només coses tremendes». I amb aquesta frase de l'editor Cesc Pla va quedar clar que el llibre que la polifacètica artista bagenca Magda Puig havia estat dibuixant durant tot un any acabaria a les llibreries. «Sempre hi havia l'opció de l'autopublicació, però després d'enviar-lo a diverses editorials, ells em van dir que sí de seguida», afegeix aquesta filla de Castell-bell i el Vilar que destaca com a actriu i dissenyadora gràfica. L'obra es presenta avui (19 h) en societat a la Llibreria La Carbonera (c. Sant Blai, 40) del Poble Sec de Barcelona, amb la intervenció de l'autora, l'editor i la pianista Clara Peya.

El punt de partida és una imatge que va tenir el seu moment de glòria el 18 de juny del 2018: un migrant del vaixell Aquarius atracat al port de València es fon en una abraçada amb un dels encarregats de rescatar persones que van a la deriva a la Mediterrània. «Reconec que em va impactar», apunta Puig: «però també vaig pensar quant temps recordaria aquella fotografia. I, com un acte de resistència contra l'oblit, vaig dibuixar l'escena. L'endemà vaig fer el mateix amb una altra història de lluita que vaig trobar al diari... i així vaig arribar a la primera setmana. Aleshores vaig decidir que no pararia fins a completar un any sencer, dedicant cada dia una estona a dibuixar relats de combats individuals i col·lectius que em ressonessin per dins». La darrera pàgina és del 18 de juny d'enguany.

El llibre porta per títol Dia a dia i, a través del dibuix i la reproducció de notícies de premsa i extractes d'entrevistes, esdevé un inventari de conflictes «que afecten tots els continents i totes les edats». Les protagonistes són, sobretot dones, la meitat de la població però sovint l'ase dels cops de moltes de les injustícies que sacsegen el planeta. «Recordo que un dia vaig llegir la història d'una dona que, dia sí, dia també, fa dinar per a seixanta adolescents addictes a la droga en un barri pobre de Johannesburg», explica Puig: «Això et fa veure que hi ha accions individuals que tenen una incidència positiva en l'entorn».



Il·lustradora ocasional

De Magda Puig se'n coneix a bastament la faceta d'actriu -darrerament ha participat a Jane Eyre i Històries d'Istanbul, al Lliure, Llarg dinar de Nadal, al Maldà, i en els muntatges per al públic infantil de Les Bianchis, entre d'altres- i també l'activitat com a dissenyadora gràfica -autora del cartell de la Festa Major de Manresa del 2016. També ha penetrat en el territori de la dramatúrgia amb peces com Plàcido Mo, on porta els espectadors de ruta per conèixer aspectes poc agradables del paisatge humà d'una ciutat. I, fa uns mesos, va muntar un festival artístic a Castellbell.

«Jo no soc il·lustradora», reconeix Puig, «no puc dir que hagi fet un llibre il·lustrat. Tots els dibuixos els vaig fer a mà alçada i sense retocar res, i amb el pas dels dies vaig veure com la meva capacitat per al dibuix anava evolucionant. Com a dissenyadora, per a mi era un repte».

Tot i que l'actualitat, malauradament, no deixa mai de proporcionar notícies d'injustícies en un algun lloc o altre del planeta, «hi havia dies que no llegia res que em motivés i, aleshores, recorria a figures del passat com Virginia Woolf, la primera alcaldessa republicana assassinada o artistes que m'interessen». La bagenca reconeix que el conjunt «ofereix un retrat desolador del món», però «també hi ha històries positives, lluites que ajuden a canviar situacions».

De moment no hi ha prevista cap més presentació, però «després de festes segurament buscarem data per fer-una a Manresa».